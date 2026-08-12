Продукцию резидента ОЭЗ Москвы применили при реконструкции корпусов фабрики в Петербурге

Продукция резидента ОЭЗ «Технополис Москва» использовалась при ремонте корпусов фабрики «Красное знамя» в Санкт‑Петербурге — объекта культурного наследия регионального значения. Благодаря инновационным материалам работы удалось завершить в сжатые сроки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Проект демонстрирует, как столичные инновации помогают решать важные задачи в сфере реставрации и сохранения архитектурной идентичности российских городов. Пользуясь масштабным пакетом мер поддержки, резидент ОЭЗ Москвы создает решения, которые позволяют бережно восстанавливать уникальные здания. Технологии сохраняют исторический облик и одновременно обеспечивают необходимую прочность и безопасность конструкций», - сказал Ликсутов.

По его словам, объём выпущенной резидентом ОЭЗ продукции достиг 13,2 млрд рублей.

Корпуса фабрики, построенные в 1926–1929 годах в стиле конструктивизма, летом 2026 года укрепили с помощью углеродной ленты от «Нанотехнологического центра композитов». Технология снижает стоимость ремонта на 15–20% и сокращает сроки работ, не создавая дополнительной нагрузки на несущие конструкции — это особенно важно для исторических зданий.

Материалы резидента ОЭЗ применяли и на других объектах — например, в Доме радио в Санкт‑Петербурге, павильоне «Царский вокзал» в Царском Селе и доме‑музее Айвазовского в Феодосии.

Продукция московских резидентов ОЭЗ поставляется по всей России: досмотровое оборудование используют на транспортных и энергетических объектах, медицинские изделия — в более чем 50 регионах, композитные материалы — при строительстве инфраструктурных объектов, а учебное оборудование — в 73 регионах.

