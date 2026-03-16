Продлен прием заявок на премию «Управление изменениями. Визионеры»
23 апреля в Москве пройдет церемония награждения победителей VII премии «Управление изменениями. Визионеры». О продлении приема заявок объявил медиа «Проект +1». Цель премии - выявить лучшие устойчивые практики в области экологии, экономики и общества.
Премия основана в 2018 году, с тех пор лидеров устойчивого развития награждают в двух номинациях: Лучшие нефинансовые отчеты компаний и лучшие кейсы компаний и некоммерческих организаций.
В этом году заявки принимаются до 10 апреля. Участвовать в номинациях премии могут представители бизнеса, государственных структур, бюджетных учреждений, СМИ и НКО.
Нефинансовые отчеты компаний в рамках первого блока оценивает неизменный интеллектуальный партнер премии - рейтинговое агентство АКРА. Победителей во втором блоке премии - лучшие практики - определяет жюри. Оно состоит из ведущих отраслевых экспертов и прошлогодних лауреатов. Проекты, поданные на соискание премии во второй номинации, оцениваются по критериям актуальности решаемой проблемы, масштабируемости воздействия, устойчивости достигнутых результатов и качественным эффектам от их реализации.
На этот раз заявки принимаются также по двум партнерским номинациям: Siberian Welness - «Лучшая экологическая практика: экосистемный подход» и «Зеленый бренд» - совместная номинация премии Визионеры с автономной некоммерческой организацией «Лига зеленых брендов».
В 2025 году среди лауреатов были ПАО «Объединенная компания «Русал», «ВымпелКом» (бренд Билайн), АНО «Пространство равных возможностей», а также «Лукойл», «Сбербанк» и другие компании.
Генеральным радио партнёром премии в 2026 году выступает Европейская медиагруппа, титульными информационным партнером — медиа-холдинг RamblerCo. Среди информационных партнеров — «Лента.ру», «Газета.ru», журнал Бизнес и Общество, Telegram-канал «Экологичные мероприятия» и Национальная служба новостей. Условия участия, перечень номинаций и проекты победителей прошлых лет можно найти на сайте премии.
