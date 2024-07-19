Проблемный ЖК «Малыгина, 12» ввели в эксплуатацию в Москве

Строительство проблемного жилого комплекса «Малыгина, 12» на северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе полностью завершено, ЖК сдан в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что общая площадь дома составляет порядка 23 тысяч «квадратов», в нем 137 квартир. Также в состав комплекса входит подземный паркинг. Выдачу ключей начнут после завершения организационных и юридических процедур, всем дольщикам сообщат о возможности записаться на осмотр квартир. Свои квартиры в ЖК ждет 141 дольщик.

Инспекторы Мосгосстройнадзора контролировали строительство дома на всех этапах его возведения. По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, всего прошло 12 контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговой проверки застройщику выдали заключение о соответствии объекта проектной документации, а затем оформили разрешение на его ввод в эксплуатацию. Теперь дом будет исключен из Единого реестра проблемных объектов.

Прежнего застройщика ЖК «Малыгина, 12» ЗАО «Финансовая Корпорация» в сентябре 2014 года признали банкротом, а достроить объект своими силами его соинвесторы не смогли. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил достроить объект за счет городского бюджета. Возведение шло под контролем Московского фонда защиты прав дольщиков.

На сегодняшний день на средства городского бюджета достраивается семь проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры порядка 3,3 тысячи дольщиков.

