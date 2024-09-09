Проблемный ЖК «Легенда» полностью подключат к системе водоснабжения во второй декаде сентября

Проблемный ЖК «Легенда» будет полностью подключен к системе городского водоснабжения во второй декаде сентября.

Ресурсоснабжающая организация АО «Мосводоканал» выполнила работы в части подключения корпусов к городской системе водоснабжения. Параллельно ведутся работы по подключению водопровода, необходимого для функционирования системы пожаротушения. Их планируется завершить до 20 сентября.

В настоящее время между генеральным подрядчиком ООО «ФЛЭТ и КО» и АО «Мосводоканал» заключается договор на водоснабжение для скорейшей подачи воды в корпуса.

В канализационной насосной станции в настоящее время полностью смонтировано все оборудование, ведутся пусконаладочные работы и сдача объекта эксплуатирующей организации.

Деятельность подрядных организаций, ведущих достройку жилых комплексов, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков, подведомственный Департаменту строительства города Москвы.

«ЖК «Легенда» возводится в Троицке (ТиНАО) на 42-м километре Калужского шоссе. В комплексе предусмотрено 7 жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в «Дорожную карту» проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет около 85 тысяч квадратных метров. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика. Прежний застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. В июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство», – рассказал руководитель столичного Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

Полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2023 года №1785-ПП «О совершенствовании структуры органов исполнительной власти города Москвы» переданы Департаменту строительства столицы.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается семь проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 3,3 тысячи дольщиков», – отметил Рафик Загрутдинов.

