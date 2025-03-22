Прием жителей по вопросам реновации пройдет в Москве

В Москве представители столичного департамента градостроительной политики проведут третий в 2025 году прием граждан по вопросам реализации программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, такие приемы граждан проходят регулярно на площадке Общественного штаба и популярны у жителей столицы.

Овчинский рассказал, что чаще всего горожан интересуют адреса стартовых площадок для возведения новостроек по программе реновации и сроки переселения.

«На ближайшем приеме представители департамента ответят на вопросы о том, как в Москве реализуется программа реновации, какие нормативно-правовые акты приняты и регламентируют ее выполнение, каковы условия переселения участников программы в новые дома и какими дополнительными гарантиями они могут воспользоваться», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации был создан по решению Общественной палаты города Москвы в мае 2017 года. Он предоставляет москвичам бесплатные консультации по вопросам, связанным с реализацией программы реновации, оказывает содействие в решении сложных вопросов при участии органов исполнительной власти. Всего за время работы в штаб поступило более 210 тысяч обращений от жителей столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

