При строительстве съезда с МСД на Волгоградский проспект применили метод надвижки

Метод надвижки применяли строители при возведении эстакады-съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект в сторону МКАД. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

По его словам, строительство двухполосной эстакады стало самым технически сложным на участке МСД от Грайвороновской до Шоссейной улицы. Длина объекта составляет 710 метров, дорога проходит под железнодорожными путями МЦД-2, Таганско-Краснопресненской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена. Технологии строительства, в том числе и метод надвижки, дали возможность сократить до минимума воздействие на имеющуюся транспортную инфраструктуру.

Эстакада может выдерживать искусственные нагрузки, в частности, по ней может проезжать большегрузный транспорт. Свыше 8900 кубометров бетона было использовано для возведения пролетного строения, опор, буронабивных свай и подпорных стен эстакады. При строительстве металлических конструкций применялась низколегированная сталь, которая отличается прочностью и устойчивостью к коррозии. Применялась и конструкционная углеродистая сталь, также стойкая к коррозии.

В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков заявил, что было благоустроено и подэстакадное пространство: для укрепления насыпей и откосов использовались габионные конструкции, а на площади более 6600 «квадратов» уложили твердое асфальтобетонное покрытие.

Прямое движение по эстакаде было открыто столичным мэром Сергеем Собяниным в октябре 2024 года.

Ранее руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщал, что в районе Лефортово на юго-востоке России продолжается строительство школы на 1150 мест.

