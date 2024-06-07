При благоустройстве территории столичного вокзала «Печатники» уложили газон
Специалисты почти завершили благоустройство прилегающей к московскому вокзалу «Печатники» территории, рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, около городского вокзала высадили кустарники и уложили рулонный газон площадью почти 17000 квадратных метров. В рамках проекта также будет улучшена улично-дорожная сеть. Уже завершено устройство новых тротуаров с покрытием из гранитной плитки, площадь покрытия превышает 11000 квадратных метров.
Руководитель столичного департамента строительства отметил, что при проведении строительных работ используются материалы отечественных производителей. Сейчас специалисты завершают возведение наземного вестибюля на станции «Печатники», который обеспечит вход на станцию Большого кольца со стороны улицы Гурьянова, а также пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию метро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru