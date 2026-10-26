Премиальный бизнес-центр появится в составе жилого комплекса на набережной Тараса Шевченко

Бизнес-центр премиального уровня и магазины появятся в проекте «Бадаевский» на набережной Тараса Шевченко. Об этом сообщили в Capital Group по итогам сделки по продаже 9,5 тыс. кв. м офисных площадей в проекте.

Покупателем стала компания «Бадаевский Центр». Сумма сделки не разглашается. При этом речь идет об офисных пространствах с террасами с панорамными видами на «Сити», Кутузовский проспект и другие символы Москвы. Офисы занимают 3-8 этажом площадь каждого составляет около 1200 кв. м, они были спроектированы с учетом принципов философии Икигай.

«Исторически Capital Group обладает серьезной экспертизой на рынке офисов и в новых проектах мы предлагаем не стандартный набор функций и инфраструктуры, а новую модель, которая обеспечивает максимальную эффективность работы всех подразделений. Сама концепция объединяет четыре ключевых элемента: то, что человек любит; то, что хорошо удается; что нужно миру, и то, за что люди готовы платить», - рассказала коммерческий директор девелопера Оксана Дивеева.

Всего в составе жилого проекта два офисных блока. Ввод в эксплуатацию второго блока площадью 13 тыс. кв. м запланирован на 2027 год.

