Представители столичного бизнеса помогают участникам СВО

Предприниматели Москвы продолжают помогать участникам специальной военной операции, малый бизнес и крупные компании каждый месяц отправляют гуманитарные грузы на фронт. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Так, владельцы и арендаторы торгово-развлекательного комплекса в районе Щукино систематически собирают для нужд участников СВО радиостанции, кабели и другие необходимые вещи.

«За все время им удалось передать на фронт большое количество оборудования, в том числе средства связи. Среди них две цифровые радиостанции. Эти устройства способны работать без подзарядки от 16 до 22 часов, что особенно важно в условиях отсутствия стабильного электроснабжения», – указано в сообщении.

Также сотрудники ТРК приобрели ретранслятор с поддержкой до 160 каналов, два кабеля для программирования, коаксиальный 25-метровый кабель с медным проводником, несколько базовых антенн и разъемов, автомобильную радиостанцию с высокой чувствительностью для максимальной дальности связи.

Военным помогают и представители малого бизнеса. Один из участников фестивалей «Московские сезоны», производящий низкокалорийные кондитерские изделия, активно поддерживает бойцов, взаимодействует с добровольцами, регулярно доставляет посылки в пункты передачи и медицинские учреждения.

Как отметили в пресс-службе мэра, в Москве владельцы различных заведений сферы бытовых услуг и рестораторы с первых дней СВО отправляют на фронт гуманитарную помощь с продуктами, средствами личной гигиены, медикаментами, одеждой, а также строительные материалы и технику.

