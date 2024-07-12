Предприятия Москвы увеличили свой производственный потенциал
Московские предприятия, модернизируя производственные площадки, сокращают издержки, а также увеличивают качество и объем выпускаемой продукции. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, эта модернизация включает в себя внедрение новых технологий и оборудования, оптимизацию технологических процессов и повышение квалификации персонала.
«Мы активно поддерживаем развитие компаний, предоставляя различные меры поддержки – сегодня их более 20. Так, только по итогам пяти месяцев 2024 года промышленное производство в городе выросло на 17,6%», – подчеркнул глава департамента.
Так, например, столичный производитель упаковочной продукции «ТД Полимир» обновил парк оборудования новым станком для производства пакетов. В результате предприятие по итогам 2023 года нарастило выпуск продукции на 40%.
Другая московская компания «ТАЙТЭН ПАУЭР СОЛЮШН» благодаря усовершенствованию производственных процессов смогла увеличить ключевой показатель производительности труда в четыре раза.
В Москве на сегодняшний день работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Они производят различную продукцию от электроники и фармакологии до одежды и косметики.
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