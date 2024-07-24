Предпринимателям предложили коммерческое помещение на западе Москвы

Город выставил на продажу нежилое помещение свободного назначения в районе Ново-Переделкино на западе Москвы. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.

«Выставленный на торги объект расположен на первом этаже жилого дома по адресу: Чоботовская улица, дом 2, в жилом районе с развитой инфраструктурой, недалеко от станции метро “Новопеределкино” и имеет хороший пешеходный трафик. Стоимость объекта определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 27 августа», — рассказал он.

Площадь объекта 250 квадратных метров, Помещение свободного назначения подходит для открытия магазина, салона связи, кафе, аптеки или пункта выдачи товаров. Оно имеет отдельный вход со стороны Чоботовской улицы и подключено к основным коммуникациям.

Прием заявок завершится 15 августа. Для участия в торгах понадобится регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

