Предпринимателям предложили коммерческое помещение на западе Москвы
Город выставил на продажу нежилое помещение свободного назначения в районе Ново-Переделкино на западе Москвы. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.
«Выставленный на торги объект расположен на первом этаже жилого дома по адресу: Чоботовская улица, дом 2, в жилом районе с развитой инфраструктурой, недалеко от станции метро “Новопеределкино” и имеет хороший пешеходный трафик. Стоимость объекта определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 27 августа», — рассказал он.
Площадь объекта 250 квадратных метров, Помещение свободного назначения подходит для открытия магазина, салона связи, кафе, аптеки или пункта выдачи товаров. Оно имеет отдельный вход со стороны Чоботовской улицы и подключено к основным коммуникациям.
Прием заявок завершится 15 августа. Для участия в торгах понадобится регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru