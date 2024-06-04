Предприниматели смогут открыть новые кафе в парке «Сокольники»

Пять нестационарных торговых объектов (НТО) в столичном парке культуры и отдыха «Сокольники» представили на торгах, рассказал глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, на торги выставили два киоска и три павильона в «Сокольниках». Победители торгов смогут открыть там точки общепита. Каркасные павильоны рассчитаны на одного или нескольких работников. В них также располагаются торговые залы и помещения для хранения запасов товаров. В киосках же нет торговых залов и других вспомогательных помещений, а работать в нем может только один человек.

Самый большой павильон площадью 620 квадратных метров расположен на Фестивальной площади. Помимо помещения у павильона имеется площадка для размещения летнего выносного оборудования площадью 52 «квадрата». На Фестивальной площади также расположено два киоска площадью по 14 «квадратов» для продажи еды и напитков навынос.

На Митьковском проезде расположены два помещения для открытия кафе. Одно из них площадью 210 «квадратов», второе – павильон с летней верандой общей площадью 380 квадратных метров.

Предприниматели смогут продавать кондитерские и мучные изделия, блюда из полуфабрикатов, горячие и прохладительные безалкогольные напитки, мороженое, снеки и другую продукцию. Размер ежемесячной платы за размещение НТО и осуществление предпринимательской деятельности определится в ходе аукционов. Торги состоятся 13 и 19 июня.

