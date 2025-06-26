Предприниматели помогают участникам спецоперации на площадках «Лета в Москве»

Участники проекта «Лето в Москве», представляющие свою продукцию на Тверской площади столицы, помогают бойцам специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Так, предприниматель Сергей входит в волонтерскую группу совместно с коллекционерами винтажных предметов.

«Уже два года они помогают Валуйской центральной районной больнице в Белгородской области, херсонским госпиталям, медикам 810-й бригады морской пехоты, 25-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде, 3-й мотострелковой дивизии и другим подразделениям», - указано в сообщении.

Единомышленники собрали в том числе лекарства, медицинские изделия, рации, мониторы. Идейный вдохновитель группы Марина связывается с бойцами и врачами напрямую, решает вопросы хранения и транспортировки посылок. Сергей представляет свои товары в торговом шале №7, предприниматель выставил на прилавки винтажную и антикварную бижутерию, предметы сервировки стола, иностранные комиксы прошлого века. Все желающие могут принесли в торговый домик вещи для бойцов, проходящих лечение в госпиталях (берцы, носки, постельное и нижнее белье) и денежные средства для помощи. Все посылки передадут военным.

В свою очередь, владелец сундучной мастерской, который производит необычную мебель, регулярно отправляет средства на нужды бойцов. Предприниматель и его соратники начали оказывать помощь осенью 2024 года и продолжают перечислять необходимые деньги через благотворительный фонд.

При этом представитель компании по изготовлению пончиков, продукция которой представлена на площадке «Московских сезонов» на Тверской площади, сообщил, что вместе с коллегами начал оказывать помощь в зоне СВО в этом году. Предприниматели начали собственное производство в Жукове Калужской области, благодаря местной администрации скооперировались с другими бизнесменами и отправляют гуманитарные грузы на фронт и в новые регионы РФ. Так, в качестве помощи закупили в том числе колеса автомобилей «КамАЗ», детали для ремонта, петли, дверные ручки.

