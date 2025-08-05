Праздничный концерт в честь Дня строителя пройдет в саду «Эрмитаж»

Концерт «Искусство строить», приуроченный к профессиональному празднику – Дню строителя будет организован в саду «Эрмитаж» столичным комплексом градостроительной политики и строительства. Об этом сообщила первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

«Концерт ко Дню строителя станет не только ярким событием профессионального праздника и форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", в него мы заложили особую миссию – вместе с Imperialis Orchestra, самым необычным оркестром страны, показать, насколько многогранен процесс создания города, как много в нем энергетики и настоящего искусства», – рассказала она.

По ее словам, главная задача – научить москвичей слушать и слышать изменения в городе через музыку, творчество и эмоции.

На концерте выступит симфонический оркестр Imperialis Orchestra. Коллектив известен своими грандиозными шоу по всей. Зрители попадут в атмосферу единства творчества, звуков современного мегаполиса и искусства. К популярным произведениям музыканты добавляют ноты, записанные с реальных строек в разных частях столицы. Среди них процесс строительства ЖК «Бадаевский», возведения моста через Москву-реку и станции метро «Липовая Роща».

Дата праздника – 10 августа 2025 года, время начала – 19:00. Предварительная регистрация не требуется, вход свободный.

