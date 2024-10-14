Правительство Москвы запустило проект «Школа городской экономики» для студентов
Правительство Москвы проведет Школу городской экономики на базе факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Проект представили для студентов экономических специальностей на Дне открытых дверей ВШЭ, Багреева прочитала лекцию «Введение в городскую экономику».
«Москва входит в пятерку крупнейших городских экономик мира и является самой крупной экономикой страны: вклад столицы в совокупный ВРП России составляет более 20%. Для правительства Москвы важно, чтобы будущие специалисты в сфере городского управления, многие из которых продолжат работать в столице, знали принципы функционирования ее экономики, понимали связь между пространственным и экономическим развитием мегаполиса, умели использовать данные городского уровня», – отметила она.
Студентам рассказали об особенностях и структуре экономики Москвы, о работе экономистов столичного правительства. По словам ректора ВШЭ Никиты Анисимова, выпускники вуза давно и успешно трудятся в структурах правительства Москвы: их готовит, в частности, факультет городского и регионального развития.
«Абсолютно уверен, что конструктивное взаимодействие между нашим университетом и городом будет продолжаться и впредь, а такие встречи, как сегодняшняя, будут проходить на регулярной основе», – заявил ректор.
Школа городской экономики станет ежегодным образовательным проектом Комплекса экономической политики Москвы для студентов ведущих столичных вузов. Набор слушателей в Школу будет проходить на конкурсной основе, они будут обучаться с 15 по 17 ноября. В последний день пройдет кейс-соревнование, победители которого смогут пройти полугодовую стажировку в Департаменте экономической политики и развития Москвы.
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