Правительство Москвы продемонстрирует достижения на выставке «ИННОПРОМ. Индия»

Делегация правительства Москвы представит на международной выставке «ИННОПРОМ. Индия» ведущие промышленные и цифровые разработки. Мероприятие состоится в Нью-Дели с 9 по 11 сентября, в преддверии XVIII саммита БРИКС. Это позволяет усилить потенциал для развития международного партнерства.

На стенде столичного правительства представят синергию высокотехнологичного промышленного производства и цифровых технологий. Центральное место занимают автоматизация производственных процессов и робототехника, системы контроля качества и промышленной диагностики, стерилизационные технологии, медтехника и микроэлектроника, цифровые решения для городской инфраструктуры и транспорта, технологии подготовки кадров и профессионального образования. Разработки показывают готовность московской промышленности к расширению международного технологического сотрудничества и ее высокий потенциал.

Столичный Департамент информационных технологий представит Цифровой двойник города - точную трехмерную модель столицы в виртуальной реальности, включающую здания, инженерные и транспортные коммуникации. Кроме того, будут продемонстрированы спецпроект, посвященный московским инициативам в сфере искусственного интеллекта, единая технологическая платформа МосТех, обеспечивающая создание и развитие цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры города, а также другие разработки.

Делегация правительства Москвы будет участвовать в деловой программе выставки и в мероприятиях в рамках саммита БРИКС для укрепления международных связей и открытия новых возможностей для технологического и промышленного сотрудничества.