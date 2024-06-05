Правительство Москвы на ПМЭФ-2024 подписало соглашение о сотрудничестве с банками
Правительство Москвы заключило на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заключило два соглашения о сотрудничестве в сфере инвестиционных проектов с ведущими российскими банками. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Инвесторы смогут на особых условиях получать от банков займы на цели проектирования, строительства и реконструкции инфраструктурных объектов в рамках проектов ГЧП», – пояснил он.
В рамках подписанного соглашения стороны проработают предложения, позволяющие усовершенствовать инвестиционный климат и образовательные программы для инвесторов.
По словам первого вице-президент Газпромбанка Алексея Чичканова, сотрудничество поспособствует формирования в Москве комфортной и доступной инфраструктурной среды. Аналогичной позиции придерживается и председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.
«С Москвой мы уже работаем по ряду ключевых концессий общей стоимостью более 40 млрд руб. Уверен, сегодняшнее соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества», – сказал он.
Также Москва заключила с инвесторами 19 офсетных контрактов на поставку различных товаров. Ожидаемый совокупный объем закупок превысит 349 миллиардов рублей.
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