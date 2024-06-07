Правительство Москвы договорилось с банками о поддержке столичных предприятий

Правительство Москвы на Петербургском экономическом форуме заключило три договора о сотрудничестве с «ВЭБ.РФ», Альфа-Банк и «ПСБ», в рамках которых кредитные учреждения обязуются усовершенствовать условия получения финансовой помощи для столичных предприятий по программам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он напомнил, что в настоящее время Фонд предоставляет более 10 мер поддержки для промышленных компаний Москвы, в том числе льготные инвестиционные кредиты и займы.

«В 2023 году было одобрено их на общую сумму более 105 миллиардов рублей», - уточнил глава департамента.

Он также отметил, что благодаря уменьшению финансовой нагрузки со стороны банков столичные предприятия смогут нарастить производство, а также направить сэкономленные средства на внедрение новейших технологий.

Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман отметил участие своей компании в реализации проектов по обеспечению лекарственной безопасности РФ, а также рассказал о создании в столице механизма интегрирования инструментов ВЭБ.РФ и Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства для поддержки капиталоемких проектов.

Со своей стороны, председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев подчеркнул важность поддержки столичной промышленности. В частности, банк помогает узнавать больше о возможностях для развития бизнеса, организуя специальные программы по всей стране.

По словам гендиректора МФППиП Андрея Попова, его фонд нивелирует процентные риски, что позволяет привлечь длинные дешевые инвестиционные ресурсы для столичных предприятий.

Для получения средств по льготной ставке, необходимо предварительно подписать кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

