Посвященный развитию промышленного дизайна форум состоится в Москве 5 июля

Форум «Лучший промышленный дизайн России: миф или реальность?» пройдет в новом корпусе Третьяковской галереи в Москве 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Мероприятие состоится в рамках второго сезона национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». Она организовывается Правительством Москвы совместно с Минпромторгом и при поддержке Минкультуры России с 2023 года.

Участники форума обсудят развитие в России промышленного дизайна, помехи для его внедрения, а также обменяются навыками разработки и создания индустриальных изделий.

Среди участников — сотрудники и участники московских промышленных предприятий, студенты вузов, связанных с промышленным дизайном. В качестве спикеров в мероприятии будут участвовать специалисты Минпромторга, а также представители правительства Москвы и ведущих столичных дизайн-бюро.

Прием заявок на участие завершится 12 июля. Победителей объявят в конце августа. Специалисты оценят разработки участников. Подать заявку можно на официальном портале премии.

