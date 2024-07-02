Посвященный развитию промышленного дизайна форум состоится в Москве 5 июля
Форум «Лучший промышленный дизайн России: миф или реальность?» пройдет в новом корпусе Третьяковской галереи в Москве 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики.
Мероприятие состоится в рамках второго сезона национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». Она организовывается Правительством Москвы совместно с Минпромторгом и при поддержке Минкультуры России с 2023 года.
Участники форума обсудят развитие в России промышленного дизайна, помехи для его внедрения, а также обменяются навыками разработки и создания индустриальных изделий.
Среди участников — сотрудники и участники московских промышленных предприятий, студенты вузов, связанных с промышленным дизайном. В качестве спикеров в мероприятии будут участвовать специалисты Минпромторга, а также представители правительства Москвы и ведущих столичных дизайн-бюро.
Прием заявок на участие завершится 12 июля. Победителей объявят в конце августа. Специалисты оценят разработки участников. Подать заявку можно на официальном портале премии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru