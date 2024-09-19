Посвященные Дню Оружейника мероприятия пройдут в Музее Победы 21-22 сентября
Бесплатные мероприятия, посвященные Дню оружейника, пройдут в Музее Победы 21 и 22 сентября. Принять участие в них смогут все желающие.
В музее отметили, что гости смогут познакомиться с оружием Победы, подержать его в руках, попробовать свои силы в сборке и разборке макетов, а также пострелять в тире.
Кроме того, посетителей музея встретят реконструкторы в военной форме с пистолетами-пулеметами Шпагина, а также карабинами и винтовками Мосина. Они расскажут о создателях и истории легендарного оружия.
Также гости мероприятия смогут проверить стрелковые навыки и посетить выставку оружия и оборудования на интерактивной площадке ДОСААФ. За успешное прохождение квеста «Красноармейская книжка» дети и взрослые смогут посоревноваться в антуражном страйкбольном тире в стрельбе из винтовки Мосина и ППШ. Кроме того, все желающие смогут попробовать собрать и разобрать автомат Калашникова.
Рядом с Музее Победы будут работать 70 интерактивных площадок, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. На площадке «Танкбол» дети смогут познакомиться с управлением мини-танком. Проведут и мастер-классы «Живая история» — на них можно будет узнать о содержимом вещмешка солдата, освоить навыки военных регулировщиков и так далее.
Посетители музея также смогут побывать на спортивных состязаниях, концертах и экскурсиях.
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