Помещения для размещения центра госуслуг отремонтируют на севере Москвы

В Головинском районе на севере Москвы проведут капитальный ремонт помещений для размещения центра госуслуг. О том, что проект работ согласован, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.



Работы будут проводиться по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 3а, строение 1. Проектом предусмотрен ремонт помещений на третьем этаже здания торгового центра «Гавань».



«По завершении всех плановых работ здесь откроется центр госуслуг района Головинский, который ранее располагался в близлежащем ТЦ “Водный”. Согласно документации, в помещениях обновят полы, стены и потолки, установят новые перегородки и витражи. Все работы пройдут без изменения объемно-планировочных решений», — рассказал Щербаков.



Основная часть нового центра будет представлять собой открытое пространство для посетителей. Оно будет включать вестибюль с информационной стойкой, зоны ожидания, а также места для оказания электронных услуг и приема граждан. В данной зоне также будут установлены банкоматы и фотокабины. Для сотрудников выделят отдельные помещения, где разместятся рабочие кабинеты и служебные зоны.



В рамках проекта капремонта предстоит замена существующих перегородок из кирпича, гипсокартона и витражей на новые аналогичные конструкции. Планируется установка внутренних оконных блоков и дверей. Специалисты обновят подвесные потолки с предварительной очисткой пространства под ними. Кроме того, стены и колонны будут очищены, оштукатурены и выровнены, затем покрашены. Для пола предусмотрена замена стяжки и укладка новых покрытий – керамогранитной плитки, кварцвинила и линолеума – в зависимости от функционального назначения каждого помещения.



Все отделочные работы будут осуществляться с применением современных, безопасных и износостойких материалов.

