Полностью российский чип для быстрой передачи данных создали в ОЭЗ «Технополис Москва»

Новая уникальная микросхема создана резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Полностью отечественный чип объединяет разные электронные приборы в единую надежную сеть для быстрой передачи и обработки данных. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сейчас компания «Ангстрем» регистрирует своё устройство в реестре российской промышленной продукции. Он также отметил, что сфера микроэлектроники в городе развивается как одно из ключевых направлений технологического суверенитета страны.



«Сегодня в столичной ОЭЗ передовые компоненты создают более 40 компаний. Новая микросхема полностью производится в Москве по собственным технологиям и замещает сложные в поставках зарубежные аналоги. Всего предприятие выпустило свыше 10 тысяч типов микросхем для ключевых отраслей –— от телекоммуникаций до космоса. Только с начала 2026 года завод разработал 114 типов изделий, два из которых уже запущены в производство», — отметил Ликсутов.



Уникальность новой микросхемы состоит в том, что она создаётся на базе отечественных технологий на всех этапах – от проектирования кристалла до выпуска изделия, что гарантирует контроль качества и стабильность поставок. Устройство работает по мировым стандартам в промышленной автоматизации, энергетике и системах безопасности. Она используется в интеллектуальных датчиках, измерительных приборах, системах связи, безопасности и управления. Изделие легко интегрируется в уже существующие технические системы, передает данные на большие расстояния, устойчиво к помехам и заменяет дорогие иностранные аналоги.



Особая экономическая зона «Технополис Москва» отмечает 20-летие. Как напомнили в мэрии, за это время проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» сосредоточено производство более 250 высокотехнологичных инновационных предприятий.

