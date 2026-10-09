Полностью отечественный тонометр разработали в Москве

Полностью российский автоматический тонометр разработали в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Разработкой занимается компания «Элта», которая сейчас выпускает российские глюкометры. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, прибор создан для обеспечения рынка инновационным отечественным медицинским оборудованием в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Один из ведущих российских разработчиков диагностической техники из столичной ОЭЗ готовит к серийному выпуску автоматический тонометр. В основе прибора будут использованы электронные компоненты собственного производства. Только за первое полугодие этого года компания выпустила более 8,4 миллиона микросхем для своих устройств. Сейчас разработка находится на этапе изготовления партии тестовых образцов», — отметил Ликсутов.

Тонометр выйдет на рынок под брендом «Сателлит». Он предназначен для измерения артериального давления и пульса в широком диапазоне. Прибор распознает нарушения сердечного ритма, вычисляет среднее давление и оценивает результат по принятой во всём мире цветной шкале. Устройство само ведет электронный дневник и позволяет держать в памяти до 130 измерений для двух пользователей. Как отмечают разработчики, управление одной кнопкой, большой экран с подсветкой и голосовое сопровождение упрощают самостоятельное использование прибора пожилыми пациентами. Также у тонометра есть возможность связи по Bluetooth с мобильными устройствами в специальном приложении для передачи результатов измерений лечащему врачу.

При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания «Элта» построила инфраструктуру с научно-исследовательской лабораторией высокотехнологичных медицинских изделий, а также приобрело новое оборудование для увеличения мощности и поддержания растущего выпуска продукции.

