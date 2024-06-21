Поликлинику в Щербинке построят по программе создания мест приложения труда
Детско-взрослая поликлиника появится в Щербинке в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, после сдачи объекта учреждение перейдет в собственность города и будет обеспечивать потребности жилого комплекса «Остафьево».
«Благодаря реализации проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда найти работу рядом с домом смогут более 200 местных жителей», – отметил Овчинский.
Учреждение, оснащенное самым передовым оборудованием, планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.
Управляющий партнер бизнес-юнита «Москва» группы «Самолет» Айман Эль-Хашем подчеркнул, что создавая такие объекты, мы решаем сразу несколько задач: обеспечиваем жителей всех возрастов качественной медицинской помощью и создаем новые рабочие места, в том числе, для профильных врачей.
Всего в ТиНАО построено и введено в эксплуатацию 26 объектов здравоохранения с момента присоединения новых территорий к Москве, уточнил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, благодаря этому произошел переход на самые современные стандарты обслуживания граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru