Подземный пешеходный переход появится в составе городского вокзала Лихоборы
Подписан госконтракт на разработку проекта подземного пешеходного перехода через пути Московского центрального кольца (МЦК) в районе станции третьего Московского центрального диаметра (МЦД‑3) «Лихоборы». Об этом сообщил глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.
По словам Десяткова, сооружение перехода — часть программы развития городского вокзала «Лихоборы». Пешеходный переход через пути МЦК свяжет жилые кварталы, расположенные вдоль Большой Академической улицы и Дмитровского шоссе, со станцией МЦД‑3 «Лихоборы».
«Его протяженность составит 90 метров, он будет оборудован лестничными сходами и лифтами», – добавил Десятков.
Новый объект позволит жителям районов Западное Дегунино и Тимирязевский свободно перемещаться между территориями без препятствий.
Развитие транспортной инфраструктуры вокзала «Лихоборы» не ограничится переходом. Также запланировано сооружение отстойно‑разворотной площадки с зданием конечной станции для городского транспорта и обустройство плоскостного перехватывающего паркинга.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил планы по строительству дорог и мостов в столице на ближайшие три года.
