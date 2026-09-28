Подведены итоги профессионального конкурса «Лидеры закупок Москвы. Трансформация»

Победителями конкурса профессионального мастерства «Лидеры закупок Москвы. Трансформация», в котором приняли участие более тысячи представителей контрактной системы города, стали трое специалистов и три команды. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Конкурс «Лидеры закупок Москвы. Трансформация» стал площадкой для экспертов, желающих внести вклад в развитие столичного госзаказа и представить свои идеи для совершенствования системы городских закупок. На конкурс было подано более тысячи заявок от представителей 40 органов исполнительной власти и более 300 подведомственных учреждений. В течение полугода участники проходили тесты, решали сложные профессиональные задачи и разрабатывали инициативы по оптимизации закупочных процессов. В финал вышли шесть специалистов и девять команд. Победителями стали трое индивидуальных участников и три команды, которые предложили наиболее перспективные проекты для развития столичной контрактной системы», — отметила она.

Отмечается, что лучшие решения встроят в процессы контрактации, благодаря чему будет повышаться эффективность системы городских закупок.

Среди команд первой стала сборная Департамента капитального ремонта города Москвы «Прозакуп». На втором месте команда столичного Департамента здравоохранения «ЧесТорГ». На третьем месте расположились «ДИТокс» из Департамента информационных технологий. При этом представители Департамента капитального ремонта также заняли все три призовых места в индивидуальных номинациях.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в этом году в программу конкурса вошли новые форматы, среди которых была защита проектов и очное тестирование. Самый главный критерий – оценка той пользы, которую принесут предложенные инициативы для оптимизации реальных закупочных процессов.

Организаторами конкурса стали Департамент города Москвы по конкурентной политике и Управление кадровых сервисов Правительства Москвы. Контрактная система Москвы всегда показывает высокую эффективность. Москва является лидером в Национальном рейтинге прозрачности закупок.

