Подтвердить наличие гражданства РФ у ребенка теперь можно в «Моих документах»
Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру подтверждения наличия гражданства России по рождению у ребенка до 14 лет, теперь такая услуга доступна в центрах госуслуг «Мои документы». Градоначальник подписал соответствующее постановление.
Ранее подтвердить гражданство ребенка можно было в территориальных подразделениях по вопросам миграции столичного управления МВД.
Отметка о гражданстве необходима для пересечения по свидетельству о рождении границ России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии. Также подтверждение необходимо, чтобы получать пособия и выплаты от Социального фонда РФ и услуги в сфере миграции в соответствующих подразделениях МВД. Кроме того, в ряде случаев отметка нужна при записи ребенка в детский сад, школу, различные кружки.
Решение мэра Москвы о предоставлении услуги в центрах «Мои документы» существенно упростит ее получение. За документами можно обратиться в центры вне зависимости от места жительства или места пребывания в столице. Услуга будет предоставляться без предварительной записи и госпошлины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Габоне выявили первый случай заражения оспой обезьян
- Морспасслужба ликвидирует разлив нефтепродуктов в порту «Кавказ»
- Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится онлайн
- Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач выпустит дебютный музыкальный альбом
- Двое россиян погибли на Пхукете из-за схода оползня
- Эксперт Дьяков рассказал, какие районы Подмосковья считаются грибными
- Машков: Историческая сцена театра Табакова заработает весной
- Телеграм: Помощь Курску и традиционным иностранцам
- Кота спасли спустя сутки после взрыва в жилом доме в пермском Кизеле
- СМИ: Руководителя Кубанского казачьего хора Захарченко госпитализировали в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru