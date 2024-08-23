Подтвердить наличие гражданства РФ у ребенка теперь можно в «Моих документах»

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру подтверждения наличия гражданства России по рождению у ребенка до 14 лет, теперь такая услуга доступна в центрах госуслуг «Мои документы». Градоначальник подписал соответствующее постановление.

Ранее подтвердить гражданство ребенка можно было в территориальных подразделениях по вопросам миграции столичного управления МВД.

Отметка о гражданстве необходима для пересечения по свидетельству о рождении границ России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии. Также подтверждение необходимо, чтобы получать пособия и выплаты от Социального фонда РФ и услуги в сфере миграции в соответствующих подразделениях МВД. Кроме того, в ряде случаев отметка нужна при записи ребенка в детский сад, школу, различные кружки.

Решение мэра Москвы о предоставлении услуги в центрах «Мои документы» существенно упростит ее получение. За документами можно обратиться в центры вне зависимости от места жительства или места пребывания в столице. Услуга будет предоставляться без предварительной записи и госпошлины.

