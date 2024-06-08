Поддержкой центра «Моспром» за пять лет воспользовалось более 700 предприятий столицы

За пять лет мерами поддержки центра «Моспром» воспользовались более 700 предприятий Москвы. Об этом в ходе ПМЭФ сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По распоряжению Сергея Собянина город активно содействует развитию промышленности. В том числе работники центра “Моспром” предоставляют столичным производителям полный цикл информационно-консультационной поддержки по ведению внешнеэкономической деятельности. Всего с 2019 года более 700 московских производителей провели свыше девяти тысяч переговоров с зарубежными контрагентами», - рассказал он.

По его словам, в 2023 году три производителя продуктов питания из Москвы в результате участия на международной выставке в Китае заключили экспортные контракты на поставку безалкогольных напитков и кондитерских изделий.

С 2019 года специалисты центра «Моспром» подготовили более 200 аналитических продуктов, созданных с учетом особенностей отраслей промышленности и торговых барьеров других стран. Более того в центре создают аналитические продукты по отраслям московской промышленности и делают обзоры по инфраструктурным проектам для сотрудничества с такими странами, как Катар и Саудовская Аравия.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский также заметил, что специалисты центра «Моспром» в 2021 году разработали первую в России цифровую модель оценки экспортного потенциала Adept 7.

«Она позволяет проверить готовность компании к экспорту в целом и определить его потенциал в конкретную страну с конкретным товаром. Только в первом квартале текущего года сервис посетили 2,5 тысячи раз», - добавил он.

Также сейчас в центре уже созданы исследования для производителей продуктов питания, строительных материалов, высокотехнологичной и кабельной продукции, фармацевтики и косметики.

В 2023 году при содействии «Моспром» компания по выпуску 3D-принтеров заключила два экспортных контракта на поставку оборудования в ОАЭ и Саудовскую Аравию, представив продукцию на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Между тем, по словам коммерческого директора этой организации Андрея Тырсы, в прошлом году компания также нарастила объемы экспорта в страны СНГ, ОАЭ и Саудовскую Аравию и начала переговоры с представителями индийской и некоторых африканских компаний.

Центр оказывает адресную поддержку и экспортерам. Например, в 2024 году московский производитель безалкогольных напитков с помощью организации получил подробную информацию по получению сертификатов соответствия требованиям на рынке в Саудовской Аравии. Начальник отдела внешней экономической деятельности компании Олег Алексеев рассказал, что сейчас организация собирается поставлять продукцию в ОАЭ, продолжая взаимоотношения с другими странами Аравийского полуострова.

