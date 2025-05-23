Подано уже 50 заявок на Лучший реализованный проект в строительстве

Заявку на участие в главном отраслевом конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» можно подать до 31 мая. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Ключевая задача конкурса – выявить лучшие реставрационные и строительные проекты, реализованные в Москве за прошлый год, поощрить их создателей и распространить передовой опыт наиболее эффективно работающих организаций в данной сфере.

«Конкурс “Лучший реализованный проект в области строительства” – это не просто профессиональное соревнование, а важный инструмент формирования современных стандартов качества застройки. В этом году определим два проекта года, а также победителей в 11 номинациях», —приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. По его словам, в этом году уже подали свыше 50 заявок. По мнению главы департамента, некоторые проекты смогут задать новые ориентиры для отрасли.

В конкурсе будут участвовать проекты, получившие разрешение на ввод в 2024 году. Претендовать на победу смогут не только строительные организация, но и компании, осуществлявшие архитектурные, проектные и инвестиционные функции.

Победители будут выбраны по итогам голосования городской конкурсной комиссии. В нее войдут главы профильных ведомств и подведомственных организаций, а также образовательных учреждений и общественных объединений. Проекты года будут выбирать не только члены комиссии, но и сами горожане в проекте «Активный гражданин». Победителей по традиции наградят в преддверии Дня строителя.

О старте приема заявок на участие в конкурсе объявил столичный мэр Сергей Собянин в марте 2025 года.

