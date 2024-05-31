Почти на 40% увеличится объем операций по удалению атеросклеротических бляшек из сонных артерий
Объем хирургических вмешательств по удалению атеросклеротических бляшек из сонных артерий будет увеличен в Москве в рамках развития высокотехнологичной медицины, в 2024 году число операций вырастет почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр указала, что вся работа по развитию медицины в городе направлена в первую очередь на увеличение продолжительности жизни и повышения ее качества, особое внимание уделяется профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний.
«В этом году мы увеличим почти на 40% объем операций по удалению атеросклеротических бляшек из сонных артерий по сравнению с 2023 годом. Всего будет проведено более 4,1 тысячи случаев хирургического лечения окклюзий, стенозов, эмболий, тромбозов церебральных артерий. Наличие этих патологий является одними из основных причин инсульта», — указала Ракова, пояснив, что операции помогут спасти тысячи пациентов.
Удаление атеросклеротических бляшек, значительно перекрывающих просвет сосуда — одно из самых распространенных реконструктивных вмешательств. При атеросклерозе из-за отложений холестерина, жиров, кальция, фиброзной ткани на внутренней стенке артерии образуется бляшка, которая может вызвать сужение либо закупорку просвета сосуда и нарушение кровотока. Операция в данном случае является основным способом предотвращения инсульта.
Вмешательства, позволяющие восстановить кровоток в пораженной атеросклерозом сонной артерии, проводят открытым способом (через разрез на шее, под общим наркозом) или эндоваскулярно (через прокол в паху или на запястье, чаще — под местной анестезией). Хирург отделяет от артерии прилегающие нервы и вены, производит поперечное рассечение и удаляет бляшку, затем целостность сосуда восстанавливают с помощью швов.
В Москве для круглосуточной экстренной помощи пациентам с сосудистыми патологиями с 2017 года действует инсультная сеть. Входящие в нее больницы равномерно распределены по городу для максимально быстрой госпитализации пациента. В каждом учреждении используется современное высокотехнологичное оборудование и работает штат профессиональных врачей.
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