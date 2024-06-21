Почти 70% малых и средних предприятий Москвы получили прибыль в I квартале
Свыше девяти тысяч средних и малых компаний Москвы добились положительного финансового результата по итогам I квартала 2024 года. Об этом сообщила заммэра столицы Мария Багреева. По её словам, их совокупная прибыль составила 2,6 триллиона рублей.
«Это на семь процентов превысило результат первых трёх месяцев 2023 года», – подчеркнула Багреева.
При этом, прибыль крупных и средних предприятий торговли составила около 16% от совокупного оборота или почти 410 миллиардов рублей. По 15% приходится на компании, работающие в финансовом секторе и обрабатывающей промышленности.
Заместитель мэра столицы отметила, что более остальных нарастили прибыль в I квартале 2024 года предприятия научно-производственной и технической сферы: с января по март их прибыль выросла на 82% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составила 190 миллиардов рублей.
Багреева также рассказала, что организации культурной сферы, досуга и развлечений увеличили прибыль на 80%, а строительные компании – на 77%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru