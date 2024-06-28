Почти 2 тысячи коммерческих помещений реализовали на городских торгах в 2023 году
28 июня 202413:00
В прошлом году в столице прошли торги по продаже и аренде почти 2 тысяч коммерческих зданий и помещений.
В них участвовало 12 с половиной тысяч претендентов. Об этом рассказали в столичном Департаменте по конкурентной политике. Там отметили, что в предыдущем, 2022 году, было реализовано порядка полутора тысяч таких объектов.
Большинство зданий и помещений имеют свободное назначение и это открывает широкие возможности для бизнеса. В них появляются магазины, офисы, предприятия сферы обслуживания и другие социальной инфраструктуры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru