Почти 2 км новых дорог появятся в Западном Бирюлево
В столичном районе Западное Бирюлево проведут работы по реконструкции и возведению 1,8 километров дорожного полотна. Работы проведут за счет городской Адресной инвестиционной программы. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.
«Проектируемый проезд №4014 пройдет от Булатниковского проезда до Проектируемого №5108. На его протяжении будут построены две круговые одноуровневые развязки — одна на пересечении Проектируемых проездов № 4014 и №5108, еще одна — на пересечении с Медынской улицей и Булатниковским проездом», — отметил он.
По его словам, общая протяженность обновленных участков составит 1,8 километров. Их проложат вдоль железнодорожного полотна Павелецкого направления Московской железной дороги. Помимо этого, запланированы изменения инженерных коммуникаций, озеленение прилегающих территорий и их благоустройство. Завершение работ планируется в 2028 году.
Ранее глава Москвы Сергей Собянин сообщил о возведении новой дороге в районе Бирюлево Западное.
