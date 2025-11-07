Почти 15 тонн гумпомощи отправили студенты столичных колледжей в зону СВО

Студенты и преподаватели колледжей Москвы поддерживают участников специальной военной операции, с начала года они собрали и отправили на передовую около 15 тонн гуманитарной помощи, свыше 25 тысяч писем и видеопоздравлений. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, волонтеры Московского образовательного комплекса им. Виктора Талалихина собрали продукты, медикаменты, вещи для бойцов СВО и школьные принадлежности для жителей новых регионов.

«Учащиеся колледжа сферы услуг №10 испекли и отослали на передовую домашнее печенье. В политехническом колледже №50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина собрали компактные наборы для быстрого завтрака – кашу и кисель», – отмечается в сообщении.

В свою очередь, колледж малого бизнеса №4 навестил военных в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка. Бойцам передали медикаменты, фрукты, домашнюю выпечку, адаптивную одежду. Технологический колледж №34 и управа района Нагатино-Садовники изготовили и передали многопрофильной больницы в Санкт-Петербурге 150 комплектов постельного белья. При этом в военный госпиталь Белгородской области отправили 50 пледов и 60 комплектов белья.

Учащиеся медицинского колледжа №6, технологического колледжа №21 и политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова плетут и отправляют маскировочные сети на передовую. В колледже №21 оказывают адресную поддержку подразделению, где служит ставший добровольцем преподаватель учреждения. Образовательный комплекс градостроительства «Столица» собирает продукты, медикаменты, вещи первой необходимости, которые передают жителям регионов, где особенно нужна помощь.

Кроме того, колледжи направляют участникам СВО необходимое оборудование. В Московском автомобильно-дорожном колледже им. А.А. Николаева собрали свыше ста единиц техники, в том числе портативные зарядные устройства, детекторы дронов, тепловизионные прицелы. Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского Московского городского педагогического университета собрал и отправил свыше 250 кг гуманитарного груза - вещей, гигиенических принадлежностей и медикаментов.

