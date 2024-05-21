Почти 100 км дорог построят в Москве за счет бюджета до конца года
Почти 100 километров дорог построят в текущем году в российской столице за счет городского бюджета. Работы ведутся в рамках формирования транспортного каркаса Москвы по поручению мэра Сергея Собянина.
Такие планы в интервью телеканалу «Москва-24» обозначил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он напомнил, что знаковым событием 2023 года в этой сфере стало открытие движения на Московском скоростном диаметре в черте города.
Сейчас работы идут на десятом участке южного направления МСД, который проходит за пределы Московской кольцевой автодороги. «Общая строительная готовность всего объекта превышает 50%. Сроки завершения по контракту – четвертый квартал 2024 года», – уточнил Загрутдинов.
Кроме того, будет завершена прокладка Южной рокады. Из восьми участков на сегодня пять уже готовы. Достройка трассы идёт по следующим направлениям: Каспийская улица - 1-ый Котляковский переулок; реконструкция улицы Донецкой от Подольской улицы до Курьяновской набережной; возведение транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru