Победителей премии в области журналистики «ФИНКОР» наградили в Москве

Пятая церемония вручения Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики «ФИНКОР» прошла в рамках Московского финансового форума.

В этом году на девять номинаций было подано почти 500 заявок. Лидером по числу работ стали интернет-СМИ. Всего за пять лет существования премии экспертное жюри рассмотрело более двух тысяч работ от федеральных и региональных корреспондентов, блогеров и студентов.

Выступая на церемонии, заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев подчеркнул, что достоверная финансовая журналистика помогает гражданам понимать устройство экономической системы и принимать осознанные решения. Он отметил, что это особенно важно в условиях развития долгосрочных инвестиций и роста популярности онлайн-ресурсов как ключевого канала получения информации. Заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, в свою очередь, указала, что «ФИНКОР» перерос рамки обычного конкурса, превратившись в профессиональное сообщество, объединяющее специалистов разных поколений.

«Приятно видеть, что молодые люди, которые только начинают свой путь в этой профессии, уже обладают необходимыми компетенциями и не боятся представлять свои работы на суд экспертов и опытных коллег», - отметила Багреева.

Лауреатами премии в различных категориях, включая материалы об экономике, финансах, фондовом рынке и повышении финансовой грамотности, стали представители ведущих федеральных и региональных изданий, телеканалов, радиостанций, а также авторы независимых онлайн-каналов и учащиеся высших учебных заведений. Награды были присуждены за наиболее точные, профессиональные и доступные для широкой аудитории материалы, способствующие развитию финансовой культуры в обществе.

Организаторы премии - Министерство финансов Российской Федерации и Комплекс экономической политики города Москвы.

