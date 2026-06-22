Ефимов: В ВАО построят два спорткомплекса с бассейнами

В районах Соколиная Гора и Восточный за счет городского бюджета построят два спорткомплекса с бассейнами. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, объекты станут неотъемлемой частью инфраструктуры районов и обеспечат жителей возможностью заниматься спортом рядом с домом.

«Тренироваться в спорткомплексах смогут более 500 человек в смену. Сейчас ведется проектирование зданий, общая площадь которых составит около 19 тысяч квадратных метров», – рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Как уточнил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, крупный комплекс «Формула воды» площадью около 15 тысяч квадратных метров в районе Соколиная Гора будет предназначен для занятий водными видами спорта. Здесь появятся бассейны для прыжков, водного поло и спортивного плавания, а также чаши для занятий в воде с детьми. Кроме того, в здании оборудуют универсальный игровой, тренажерный и залы сухого плавания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Ресурс» в районе Восточный, в котором разместятся два бассейна и зал общей физической подготовки. Площадь объекта составит почти четыре тысячи квадратных метров.

Возведение спортивных объектов в Москве полностью соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

