Ефимов: В Москве в ЮВАО предприятия используют около 150 помещений в ЖК по реновации

В Москве в Юго-Восточном административном округе предприятия пользуются примерно 150 нежилыми помещениями в новостройках, возведенных в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в новых ЖК по реновации первые этажи изначально проектируются как нежилые для объектов социальной и бытовой инфраструктуры. Отмечается, что всего планируется открыть примерно восемь тысяч нежилых помещений на первых этажах новых домов, что должно положительно повлиять на экономическое развитие районов, в частности, привести к появлению более чем 200 тысяч рабочих мест.

«На юго-востоке столицы первые этажи новостроек оказались самыми востребованными среди магазинов — заняли более 70 помещений. Еще более чем в 25 пространствах открылись пвз, более чем в 20 — объекты общественного питания и организации сферы услуг», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что на юго-востоке города первые этажи ЖК задействованы в восьми районах. Например, в Люблине объекты социально-бытового назначения располагаются более чем в 50 помещениях, а в Кузьминках — более чем в 30.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин назвал реновацию драйвером развития строительной отрасли и поручил увеличить темпы реализации программы вдвое.

