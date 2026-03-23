Ефимов: ТПМК «Виктория» и «Натали» проложили свыше 15 км тоннелей московского метро

Тоннелепроходческие комплексы «Натали» и «Виктория» завершили проходку перегона между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща» на строящейся Рублево-Архангельской линии московского метро. В общей сложности эти два щита проложили более 15 км тоннелей на различных участках столичной подземки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«ТПМК "Виктория" и "Натали" работали на строительстве Рублево-Архангельской линии в паре. До выполнения последней проходки между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща" щиты совместно проложили однопутные перегоны между станциями "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева"», - рассказал Владимир Ефимов.

ТПМК «Натали» за время работы проложил свыше 6,3 км тоннелей. Помимо Рублево-Архангельской линии, он участвовал в сооружении перегонов Большой кольцевой линии между станциями «ЦСКА» – «Хорошевская» и «Шелепиха» – «Деловой центр».

ТПМК «Виктория» прошел 9,1 км тоннелей. Он также соединял на БКЛ «Деловой центр» с «Шелепихой» и «Хорошевской». Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман подчеркнул, что именно «Виктория» внесла значительный вклад в создание перегонов нового радиуса.

Рублево-Архангельская линия протяженностью 27,6 км с 12 станциями свяжет Московский международный деловой центр «Москва-Сити» с Рублево-Архангельским за МКАД и далее с Красногорском. С новой ветки можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, а также на Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

АО «Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых участков московского метрополитена. С 2011 года при участии холдинга введено в эксплуатацию и реконструировано 84 станции, построено свыше 180 км линий и 14 электродепо.

