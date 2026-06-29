Ефимов: Свыше 4,3 тыс жителей Коптева заключили договоры по реновации

За четыре года по программе реновации в районе Коптево жители 25 старых домов заключили договоры на квартиры в новостройках. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, первую новостройку под заселение участников программы в Коптеве передали в июне 2022 года.

«За четыре года число современных жилых комплексов, в которые уже переехали или продолжают переезжать по программе реновации жители района, достигло шести. Договоры на новую недвижимость заключили более 4,3 тысячи человек из 25 домов», - сказал Владимир Ефимов.

В общей сложности по действующей программе реновации в современное жильё в Коптеве переедут 23,4 тысячи горожан, добавил Ефимов.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, всего в Коптеве заключили договоры на новые квартиры 100% участников программы реновации из 11 старых зданий.

В рамках реновации расселенные дома подлежат демонтажу с применением специальной технологии «умный снос». Из 25 расселяемых зданий в районе Коптево 11 полностью расселены, а шесть уже снесены этим способом. Демонтаж происходит максимально экологично - здание разбирается по частям, большая часть отходов измельчается и отправляется на переработку. На освободившихся площадках строятся новые дома для участников программы с учётом современных принципов безопасности и качества.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

