Ефимов: Свыше 4,3 тыс жителей Коптева заключили договоры по реновации
За четыре года по программе реновации в районе Коптево жители 25 старых домов заключили договоры на квартиры в новостройках. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, первую новостройку под заселение участников программы в Коптеве передали в июне 2022 года.
«За четыре года число современных жилых комплексов, в которые уже переехали или продолжают переезжать по программе реновации жители района, достигло шести. Договоры на новую недвижимость заключили более 4,3 тысячи человек из 25 домов», - сказал Владимир Ефимов.
В общей сложности по действующей программе реновации в современное жильё в Коптеве переедут 23,4 тысячи горожан, добавил Ефимов.
Как отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, всего в Коптеве заключили договоры на новые квартиры 100% участников программы реновации из 11 старых зданий.
В рамках реновации расселенные дома подлежат демонтажу с применением специальной технологии «умный снос». Из 25 расселяемых зданий в районе Коптево 11 полностью расселены, а шесть уже снесены этим способом. Демонтаж происходит максимально экологично - здание разбирается по частям, большая часть отходов измельчается и отправляется на переработку. На освободившихся площадках строятся новые дома для участников программы с учётом современных принципов безопасности и качества.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.
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