Первую пятиэтажку по программе реновации снесли в районе Новогиреево

По программе реновации ветхого жилья в районе Новогиреево (ВАО) снесли первый пятиэтажный дом по Свободному проспекту, жильцы переехали в новостройку на той же улице. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, ключи от новых квартир получили около 300 москвичей. Во всех 200 квартирах выполнили готовую улучшенную отделку, отвечающую столичным стандартам реновации, при этом четыре из них оборудовали для маломобильных жильцов. «Недалеко от жилого комплекса находятся станция метро “Новогиреево”, учебные заведения, объекты здравоохранения, Кошачий пруд, магазины и кафе», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Кроме того, рабочие благоустроили и озеленили прилегающую территорию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

