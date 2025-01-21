Первоначальную постановку на воинский учет в Москве перевели в электронный вид
В Москве молодые люди мужского пола в год достижения 17 лет получат автоматическую рассылку с уведомлениями о первоначальной постановке на воинский учет, такие же сообщения направят их родителям. Об этом сообщил военный комиссар столицы Максим Локтев.
Он отметил, что они будут получать SMS и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на учет. Посещать пункт призыва для постановки на учет не понадобится. Кроме того, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, также будет направлено в личный кабинет пользователя mos.ru. Такое удостоверение можно будет предъявить при трудоустройстве или при зачислении на обучение.
Локтев подчеркнул, что это позволит молодым людям не посещать военкомат лишний раз для постановки на воинский учет. Также военный комиссар отметил, что получение уведомления не означает присвоение категории годности, изменения в параметрах отсрочки от службы или срочный призыв в армию. При достижении 18 лет москвичей будут вызывать в Единый пункт призыва для уточнения документов воинского учета, определения права на отсрочку, определения категории годности, учета особенностей здоровья и других процедур.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп подписал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне
- В Париже откроют крупнейшую в истории выставку Дэвида Хокни
- Каждая четвертая российская компания ввела регламенты для курящих сотрудников
- Россия атаковала объект энергетики на Украине
- Испанские министры решили покинуть соцсеть X после жеста Маска
- Лукашенко заявил о способности ученых Белоруссии создать атомную бомбу
- Географ Крылов предупредил о падении турпотока на 20% из-за мазута в Черном море
- «Ростелеком» заявил об утечке данных
- Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям
- Со дна Байкала достали статую рыцаря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru