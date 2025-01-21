Первоначальную постановку на воинский учет в Москве перевели в электронный вид

В Москве молодые люди мужского пола в год достижения 17 лет получат автоматическую рассылку с уведомлениями о первоначальной постановке на воинский учет, такие же сообщения направят их родителям. Об этом сообщил военный комиссар столицы Максим Локтев.

Он отметил, что они будут получать SMS и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на учет. Посещать пункт призыва для постановки на учет не понадобится. Кроме того, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, также будет направлено в личный кабинет пользователя mos.ru. Такое удостоверение можно будет предъявить при трудоустройстве или при зачислении на обучение.

Локтев подчеркнул, что это позволит молодым людям не посещать военкомат лишний раз для постановки на воинский учет. Также военный комиссар отметил, что получение уведомления не означает присвоение категории годности, изменения в параметрах отсрочки от службы или срочный призыв в армию. При достижении 18 лет москвичей будут вызывать в Единый пункт призыва для уточнения документов воинского учета, определения права на отсрочку, определения категории годности, учета особенностей здоровья и других процедур.

