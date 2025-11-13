Первенство и Чемпионат России по воздушной гимнастике пройдут в Москве 17-18 ноября

Официальные первенство и чемпионат России по воздушной гимнастике пройдут в Москве в ноябре впервые в истории. Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта.

Соревнования состоятся 17–18 ноября в академии спорта «Динамо» при поддержке министерства спорта России и департамента спорта Москвы.

«Более 460 спортсменов из 30 с лишним регионов России поборются за звание сильнейших во всех возрастных категориях. Среди участников – 300 юных гимнастов до 17 лет, выступающих в первенстве России, и 60 взрослых спортсменов, соревнующихся в чемпионате России», – отметили в федерации.

Это первый турнир такого уровня, проведение которого стало возможным после признания воздушной гимнастики видом спорта в РФ. В программу войдут сами соревнования, торжественные церемонии открытия и награждения, образовательные сессии и мастер-классы, выступления, гала-показ.

