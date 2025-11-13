Первенство и Чемпионат России по воздушной гимнастике пройдут в Москве 17-18 ноября
Официальные первенство и чемпионат России по воздушной гимнастике пройдут в Москве в ноябре впервые в истории. Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта.
Соревнования состоятся 17–18 ноября в академии спорта «Динамо» при поддержке министерства спорта России и департамента спорта Москвы.
«Более 460 спортсменов из 30 с лишним регионов России поборются за звание сильнейших во всех возрастных категориях. Среди участников – 300 юных гимнастов до 17 лет, выступающих в первенстве России, и 60 взрослых спортсменов, соревнующихся в чемпионате России», – отметили в федерации.
Это первый турнир такого уровня, проведение которого стало возможным после признания воздушной гимнастики видом спорта в РФ. В программу войдут сами соревнования, торжественные церемонии открытия и награждения, образовательные сессии и мастер-классы, выступления, гала-показ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Либерасты» и «галльские петухи»: Кому не понравилось сближение России и Казахстана
- ЕК переведет Украине 6 млрд евро из кредита G7
- Отсылки к «Матрице»: Группа Lumen раскрыла секреты мюзикла «Структура»
- Певца Шуру назвали самым востребованным артистом на корпоративах
- В районе Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
- В Перу захотели провести у себя повторный матч с российскими футболистами
- Россиянам назвали способы, как увеличить свой уровень дохода
- Норвегия отказалась быть гарантом кредита Евросоюза Украине
- Ушаков: Саммит России и США в Будапеште еще возможен
- Традиции и ненависть: В Грузии судят очередного экс-премьера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru