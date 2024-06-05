Перехватывающий паркинг транспортного хаба «Рассказовка» готов на 55%

Многоуровневая перехватывающая наземно-подземная парковка транспортного хаба «Рассказовка» на 840 мест готова на 55%, сообщил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Строительная готовность паркинга составляет 55%, монолита – на 90%. Полностью завершить возведение транспортного хаба мы намерены к концу 2024 года», – отметил Загрутдинов.

Он так же рассказал, что сейчас рабочие возводят каркас здания парковки из железобетона.

Новый объект поможет разделить транспорт и пешеходов, а также обеспечит места для личных автомобилей рядом с метро «Рассказовка». Планируется, что пассажиропоток составит 113,6 тысяч человек в сутки и 56,8 тысячи человек в часы пик.

Также в рамках проекта вокзала «Рассказовка» предусмотрено строительство временного модуля конечной станции наземного городского пассажирского транспорта, отстойно-разворотной площадки для этого здания, а также стоянки такси и двух городских парковок на 236 авто. Прилегающая территория уже благоустроена.

