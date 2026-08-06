Передовые разработки резидентов ОЭЗ Москвы представят на «Технофесте»
Карбоновые гитары, авиационные интерьеры, игры с дополненной реальностью и другие разработки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» будут представлены на фестивале «Технофест». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Увидеть инновационные разработки компаний можно будет на "Технофесте", где свои лучшие решения представят более 30 предприятий», — сообщил Ликсутов.
Фестиваль состоится 22 августа на Северном речном вокзале. В рамках мероприятия будут развернуты масштабные демонстрационные и интерактивные зоны.
Один из экспонатов — интерактивное селфи-зеркало, способное сделать сто снимков за минуту. Производитель тканей из углеродных и других волокон представит музыкальные инструменты из передовых материалов. Все желающие смогут на них поиграть, также оценить их звучание можно будет на главной сцене.
В зоне авиастроения продемонстрируют, как создаются современные интерьеры самолетов. Также будет представлена первая российская кабина для канатных дорог. Для поклонников компьютерных игр будет действовать зона с нейросетью, которая в режиме реального времени анализирует и отображает наиболее часто испытываемые геймерами эмоции.
Кроме того, буду проведены мастер-классы по обработке металла лазером, спортсмены смогут посетить занятия по тейпированию, а для детей проведут курс логики. Владельцев животных ждут мастер-классы и консультации ветеринаров. Также запланированы лекции, интеллектуальные игры и воркшопы.
Фестиваль завершится лазерным шоу.
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