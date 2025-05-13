Павильон «Макет Москвы» присоединится к акции «Ночь в музее»

Выставочный павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ присоединится к ежегодной акции «Ночь в музее», которая состоится в Москве 17 мая, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Макет Москвы» представит специальную тематическую программу.

«Ключевой темой акции «Ночь в музее» в этом году выбраны герои Великой Отечественной войны в честь 80-летия со Дня Победы. В праздничную субботу для всех желающих сотрудники павильона “Макет Москвы” проведут тематическую экскурсию “Москвичи – защитники города-героя”.», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, гости павильона смогут послушать о горожанах, которые спасали здания и имели отношение к маскировке архитектурных объектов Москвы.

Бесплатные экскурсии пройдут в 12:10, 15:10 и 18:10. Также посетители смогут увидеть светотехнические представления, которые будут проходить каждые полчаса.

В день проведения акции в павильоне продолжит работать одноименная тематическая фотовыставка с историческими снимками столицы во времена ВОВ.

Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00 каждый день, кроме понедельника.

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ФОТО: Владислав Овчинский/Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

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