Овчинский: ЖК на 1086 квартир по реновации появится в столичном Свиблове

На северо-востоке Москвы началось строительство нового жилого комплекса площадью более 112 тысяч квадратных метров. Жилье по программе реновации появится на Кольской улице, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В районе Свиблово возводят жилой комплекс из четырех двухсекционных корпусов. Всего в нем будет 1086 квартир с готовой улучшенной отделкой, при этом 17 квартир спроектированы специально для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 64 тысячи квадратных метров. Рядом находится станция метро “Свиблово”», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Локация комплекса отличается развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся станция метро «Свиблово», образовательные учреждения (школы и детские сады), медицинские организации, торговые центры, а также природные зоны (парки «Свиблово» и Капустинский, два сквера).

На текущий момент строители завершают монтаж железобетонных конструкций и возведение наружных стен здания. Первые этажи предусмотрены под коммерческие помещения, где могут разместиться кофейни, пекарни или магазины.

Для удобства жильцов в подъездах предусмотрены специальные помещения для консьержей и хранения детских колясок.

Программа реновации, стартовавшая в 2017 году, затрагивает около миллиона москвичей и включает расселение 5176 домов. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале заселения ещё 14 новостроек в рамках программы реновации.

ФОТО: Владислав Овчинский / Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
