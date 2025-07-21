Овчинский: Жилые дома по реновации и детсад построят в рамках КРТ на востоке Москвы

По решению московского правительства будет реализован проект комплексного развития территории (КРТ) в районе Соколиная гора (ВАО), заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

По его словам, на трех участках суммарной площадью 2,47 га будут построены 46,5 тысячи квадратных метров недвижимости. «На двух из них построят 41,5 тысячи “квадратов” жилья для реализации программы реновации. Это позволит обеспечить новыми квартирами около 900 москвичей. А на третьем участке возведут детский сад площадью пять тысяч квадратных метров, рассчитанный на 250 воспитанников», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию. Новые здания появятся на Борисовской и Лечебной улицах, близ станций «Партизанская» Московского метрополитена и Измайлово МЦК, на месте складов, заброшенного здания, автосервиса и других объектов. На нежилых первых этажах появятся предприятия малого бизнеса, также будет построен детсад. Это позволит обеспечить работой 65 человек. На строительство уйдет шесть лет.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин принял решение о КРТ в районе Соколиная Гора. Сегодня в Москве по его поручению реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

