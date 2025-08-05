Овчинский: Жилой комплекс по реновации построят в Тимирязевском районе Москвы

Новый жилой комплекс по программе реновации возведут в Тимирязевском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, новостройка, рассчитанная на 190 квартир, будет состоять из двух корпусов. При этом общая жилая площадь превысит 11 тысяч квадратных метров.

«Комплекс расположен недалеко от станций метро и МЦД “Окружной”, “Петровско-Разумовской”, а также станций МЦК Окружная и Лихоборы. Развитая инфраструктура включает школы, детские сады и спортивные объекты. Поблизости находятся парки “Останкино” и Тимирязевский», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он также уточнил, что на данный момент на объекте ведут работы нулевого цикла, завершена раскопка котлована.

Первый этаж нового ЖК займут магазины, пункты выдачи и другие важные объекты. Помимо прочего намерены благоустроить и озеленить придомовую территорию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что свыше 220 тысяч москвичей уже получили новые квартиры или готовятся к переезду.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. При этом Собянин поручил увеличить темпы реализации программы вдвое.

