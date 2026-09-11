Овчинский: Жилой комплекс по программе реновации строится на северо-востоке Москвы
Новый дом из двух корпусов строится по программе реновации в районе Ростокино Северо-Восточного административного округа Москвы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Жилой комплекс будет возведен по адресу: улица Докукина, земельный участок 10/2.
«Жилой комплекс, состоящий из двух корпусов переменной этажности, рассчитан на 1316 квартир суммарной площадью более 75 тысяч квадратных метров. 10 квартир оборудуют для проживания маломобильных граждан. Во дворе будет несколько досуговых локаций: три игровые площадки для детей разных возрастов, две спортивные и две зоны отдыха. Между ними проложат пешеходные дорожки, вокруг высадят растения. Сейчас продолжаются монолитные работы, производится черновая отделка, начато устройство фасадов», —приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Корпуса будущего объекта образуют квадрат с внутренним двором. Первые этажи будут отведены под магазины, кофейни, образовательные центры и пункты выдачи заказов. Одна из секций будет соединена с одноэтажной пристройкой, где также предусмотрены помещения для инфраструктуры и Центр информирования населения. Фасады здания облицуют керамогранитом жемчужно-белого, каштанового и серого оттенков.
Строительство ведется с применением монолитной технологии с вентилируемыми фасадами. Это обеспечит тепло, энергоэффективность и защиту от влаги и ветра. При возведении дома используются материалы отечественных поставщиков.
Рядом с объектом есть школа, детский сад, поликлиника и магазины. Недалеко расположены парки «Яуза» и «Сад будущего», а также набережная реки Яузы. Новостройка расположится в шаговой доступности от станции метро «Ботанический сад» и МЦК «Ростокино».
В общей сложности с начала года по программе реновации построили и ввели в эксплуатацию 46 новостроек общей жилой площадью более 900 тысяч кв. м.
Программа реновации действует с 2017 года. Она охватывает около миллиона москвичей и предполагает расселение более пяти тысяч домов.
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